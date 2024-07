Strade di Zeddiani più sicure. Nei giorni scorsi il Comune ha avviato diversi lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo alcune vie del paese. Sono infatti in fase di realizzazione gli attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza di ciascuno dei principali punti di accesso al paese: sono coinvolti gli ingressi da Baratili San Pietro e dalla Statale 131 sulla via IV Novembre; quello da San Vero Milis e da Massama sulla via Roma; poi l'ingresso da Cabras sulla via Grazia Deledda.

«L'intervento è stato ideato al fine di favorire la riduzione della velocità dei veicoli nei centri abitati, a beneficio di una maggiore sicurezza - spiega il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna - Lungo la via Padre Pio è stato avviato un intervento che prevede il rifacimento di un tratto di marciapiedi, al fine di risanare alcune criticità e migliorare il decoro urbano. Nella parte centrale di via Roma, infine, si procederà a ripristinare i tratti della pavimentazione in pietra oggetto di cedimenti e rattoppi. L'importo complessivo destinato alla realizzazione degli interventi è pari a 350mila euro, fondi disponibili grazie ad un finanziamento regionale, in parte cofinanziato con l'utilizzo di fondi comunali».

