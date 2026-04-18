Un incontro dedicato alla storia sarda con giochi e attività formative. L'appuntamento è per martedì 21 aprile, dalle 17 alle 20, presso la ex scuola elementare di Zeddiani.

L'invito è rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 anni in su. Come fanno sapere dal Comune, durante il pomeriggio verrà affrontato il tema della Sarda Rivoluzione attraverso racconti e attività coinvolgenti, offrendo l'opportunità di approfondire la storia in modo dinamico e partecipativo.

L'evento sarà coordinato da Alessandra Fanari con il gruppo "Ragazzi in bidda" e l’intervento di Isabella Tore. L’iniziativa è inserita nel calendario degli eventi organizzati dall'Assemblea Natzionale Sarda in occasione de “Sa Die de sa Sardigna” ed è la seconda attività patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Zeddiani. A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda. Si invita cortesemente a confermare la presenza al numero 3487841120.

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