A Tanca Regia brillano le stelle di Nicola Pilleri, Gaia Spissu e Andrea Rossi. Ma non solo. Tra Completo e Dressage, il fine settimana dell’impianto Asvi di Abbasanta ha messo in luce molti talenti dell’equitazione sarda, col clou andato in scena ieri mattina col cross country, terza prova del Completo, valida come 2ª Tappa Giovani Cavalli Fise/Masaf con montepremi da 15.500 euro.

Pilleri trionfa nella CN100 del Trofeo Asvi per cavalli di 5 anni: in sella a Kashmir de Is Morus, il cavaliere del Circolo Ippico Le Vigne ha iniziato a rilento nella prima prova, quella di Dressage, salvo rifarsi col salto ostacoli e nel cross country, dov’è è stato il più rapido, chiudendo senza penalità. Dietro di lui Alexander Luigi Antonio Manca di Villahermosa, del Circolo Ippico Is Arenas, su Cornel de Is Morus.

Nell’altra gara della CN100 (senza limiti di età per i cavalli) si conferma la 14enne Gaia Spissu, delle scuderie De Bois, che in sella a Pascasu ha bissato il successo della prima tappa. Nella CN80 per Giovani Cavalli Fise/Masaf, nella 2ª tappa del Trofeo Fise si impone, invece, lo stesso binomio vincitore della 1ª tappa, ovvero Mario Malica, del circolo Is Arenas, su Goldrake, che ha preso la testa della classifica già nella prova di Dressage per mantenerla con sicurezza fino al cross country, precedendo Matteo Pische, del circolo Le Vigne, in sella all’anglo arabo Ginetta AA.

Nella CN80 si registra il successo del cavaliere della Erikam Sport e Integrazione, Mattia Vera, su Cata davanti al binomio formato da Francesco Oppo e Forselly, del circolo Usignolo. Infine, nella CN60 si distingue Asia Raspino (Moretti III) in sella a Contessa Eupona, che è riuscita a rimontare proprio con la prova di cross country.

La giornata di venerdì è stata dedicata al Concorso Nazionale C di Dressage. Nel Trofeo Asvi-Fei Giovani Cavalli di 4 anni si segnala la vittoria di Andrea Rossi, del circolo ippico Is Alinos, che ha montato Gold Winner; secondo Matteo Pische su Goldrake. Rossi ha dominato la classifica Asvi dei 5 anni grazie alla bella prova su Fair Lady Million.

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