Masullas, sabato 6 giugno ecco "Appuntamento in Giardino"Anche quest’anno la Fondazione Parte Montis aderisce alla manifestazione promossa dall'APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia
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Torna, sabato 6 giugno, nel Giardino Botanico del Monte Arci di Masullas, “Appuntamento in Giardino”. Il tema dell’edizione 2026, sarà “La vista”, un invito a guardare il giardino non solo come luogo fisico, ma come spazio di memoria, emozione e scoperta.
Anche quest’anno, dunque, la Fondazione Parte Montis aderisce alla manifestazione promossa dall'APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia. Sarà una “Festa del giardino”, nata in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Il programma prevede, a partire dalle 11, il Laboratorio di Ikebana, nel quale si può scoprire l’antica arte giapponese della composizione floreale, con il maestro Davide Columbu.
Alle 13 il “Pranzo in giardino”, con lunch box di prodotti locali. Alle 16.30, l’iniziativa “Di Mexina e Magia”, con Betti Pau, un incontro dedicato ai rimedi della medicina antica sarda. Durante la giornata, dalle 10 alle 19, inoltre, visite guidate al Giardino Botanico, la mostra fotografica “La visione del fiore da vicino”, a cura dell’Associazione Culturale “Traggera”.