Narbolia, la denuncia di un cittadino: «Nella spiaggia di Nurapolis sesso e nudismo a cielo aperto»Secondo quanto riferito, nella zona «episodi di condotta indecente e di natura sessuale, talvolta accompagnati dall’uso di attrezzature per riprese video». Il sindaco: «Da parte nostra controlli a campione, l’invito è a segnalare tempestivamente»
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E’ una denuncia dettagliata, quella inviata da un cittadino al sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu. Descrive una situazione definita «di grave degrado e totale assenza di controlli lungo il litorale di Is Arenas, in particolare nella spiaggia di Nurapolis». Secondo la segnalazione, si verificherebbero «episodi di condotta indecente e di natura sessuale, talvolta accompagnati dall’uso di attrezzature per riprese video. Ed inoltre pratiche di nudismo, a pochi metri dall’ingresso del campeggio, con persone che circolano liberamente senza costume anche in presenza di minori».
Non mancherebbero, secondo la lettera, reazioni aggressive e minacciose nei confronti di chi prova a far notare l’irregolarità. Il cittadino segnala anche la mancanza di segnaletica che indichi chiaramente il divieto di nudismo. Una situazione che, scrive, «induce le famiglie ad abbandonare la spiaggia e non ritornarvi più». Nella lettera, si chiede un intervento urgente che preveda maggiori controlli, installazione di segnaletica chiara e applicazione rigorosa delle sanzioni.
Dopo la segnalazione, interviene il sindaco Vargiu.
«Ringraziamo il cittadino per le informazioni - afferma- ma forse avrebbe reso un servizio più efficace telefonando immediatamente alle forze dell’ordine,per assumere provvedimenti immediati e sanzionatori».
Sui controlli, Vargiu chiarisce i limiti dell’amministrazione. «Il Comune – spiega- con una sola vigilessa in organico, non ha assolutamente la possibilità di occuparsi di un controllo costante del litorale. Vengono fatti interventi a campione e non abbiamo mai potuto verificare situazioni di questo tipo. Per i cartelli, non li trovo necessari, le persone devono comportarsi in maniera corretta e rispettosa di tutti senza divieti».