Villa Verde, giovedì 23 luglio appuntamento con "Libri al Buio"Proseguono gli appuntamenti del cartellone “Biblioteca sotto le stelle”
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Proseguono, a Villa Verde, gli appuntamenti del cartellone di “Biblioteca sotto le Stelle”, che accompagna la piccola comunità ogni giovedì tra luglio e agosto, organizzati dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, in collaborazione con il Comune. Giovedì 23 luglio, è tempo di “Libri al Buio”, la serata di baratto letterario sotto le stelle.
A partire dalle 21, nel cortile interno della biblioteca, al via all’iniziativa. Nello specifico, i partecipanti non dovranno fare altro che portare uno o più libri che desiderano scambiare, impacchettare ogni libro con una carta che si adatti alla trama o all'atmosfera del volume, allegare al pacco un foglietto con 3 “parole chiave” che lo descrivono e una breve frase tratta da quel libro, indossare un abito o un accessorio a tema notte/stelle (servirà per iniziare la serata con un bonus) e lasciarsi coinvolgere nell’atmosfera del gioco. La serata è aperta a tutti. Per ulteriori informazioni si può contattare la biblioteca.