L’assemblea dei sindaci dell’Unione dei Comuni della Planargia si è riunita oggi per eleggere il nuovo presidente, chiamato a succedere a Giovanni Antonio Zucca, riconfermato sindaco di Flussio. All’unanimità dei presenti, i primi cittadini hanno scelto Massimo Falchi, avvocato e sindaco di Suni, anche lui riconfermato alle amministrative dello scorso giugno.

Falchi ha delineato subito la direzione della sua futura azione amministrativa. «La mia - ha sottolineato- sarà un’azione all’insegna della continuità, volta a valorizzare il territorio, favorire la coesione e potenziare le funzioni associate, anche al fine di snellire gli uffici comunali». Un’impostazione che punta a rafforzare il ruolo dell’Unione come strumento di supporto ai Comuni, soprattutto in un contesto segnato da criticità strutturali: «L’azione dell’Unione è l' ingrediente - ha detto Falchi- per superare i limiti oggettivi dovuti a spopolamento e denatalità, che affliggono le nostre comunità».

Il nuovo presidente ha voluto rivolgere un ringraziamento sentito al suo predecessore: «Ringrazio in maniera vera e viva il presidente Zucca, che con spirito di abnegazione e con equilibrio ha tenuto il comando dell’Unione, dirimendo situazioni di confronto piuttosto delicate per il nostro territorio».

Parole di riconoscenza anche per la giunta uscente e per tutti i sindaci della Planargia: «Ringrazio la sua giunta, di cui sono stato parte, e tutti i sindaci che con azione fattiva e responsabile hanno partecipato alla vita dell’Unione».

Con l’elezione di Falchi, l’Unione dei Comuni della Planargia apre una nuova fase, nel segno della continuità e della collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare servizi, progettualità e capacità amministrativa dell’intero territorio.

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