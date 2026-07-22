Cuglieri e Padria si stringono in un patto d’amicizia, per consolidare legami per favorire una collaborazione attiva e solidale. Lo hanno stipulato e firmato, pochi giorni fa, le due amministrazioni comunali guidate da Alessandro Mura sindaco di Padria e Andrea Loche primo cittadino di Cuglieri. Un legame storico tra Padria, l’antica città romana Gurulis Vetus, e Cuglieri la storica Gurulis Nova, che così siglano il patto tra realtà territoriali, che «per caratteristiche, specificità e legami tra le comunità rafforzano i rapporti che nel tempo saranno trasformati in un vero e proprio gemellaggio», spiegano i due sindaci.

Padria sorge su un sito sul quale insistono tracce di insediamenti umani risalenti all’età punica. Nell’antichità, secondo la leggenda, in seguito a decadenza economica e agricola della comunità, parte degli abitanti lasciarono il sito e si trasferirono alle pendici del Montiferru, Gurulis Nova, appunto l’attuale Cuglieri.

Il patto intende perseguire la collaborazione fattiva e lo «sviluppo nelle tradizioni storiche, culturali, religiose e culinarie, promozione turistica e valorizzazione del territorio. Quindi favorire integrazione dei giovani delle due comunità, cooperazione tra associazioni culturali, religiose e sportive per promuovere le tradizioni locali, patrimonio monumentale, archeologico ed enogastronomico».

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