La richiesta del gruppo consiliare di opposizione “Abbasanta Insieme”, che aveva sollecitato la nomina delle Commissioni consiliari permanenti previste dall’art. 7 del regolamento del Consiglio non è stata accolta dalla maggioranza della sindaca Patrizia Carta. Nell’istanza, la minoranza chiedeva di procedere alla costituzione di cinque commissioni sottolineando la loro importanza per «l’approfondimento tecnico e politico delle proposte, concertazione e dialogo preventivo».

La proposta intendeva di prevedere l’istituzione la nomina delle commissioni permanenti, tra le quali agricoltura, sport, cultura e servizi sociali. Il dibattito si è acceso dopo l’intervento dell’assessore Leonardo Murgia, che ha proposto un rinvio parziale: procedere subito alla nomina della Commissione Statuto e Regolamenti, la cui composizione è già definita dal regolamento, e demandare alla stessa commissione l’analisi dell’attuale disciplina per formulare eventuali modifiche. «La Commissione Statuto e Regolamenti può iniziare un lavoro di analisi e proposta sui regolamenti già adottati», ha spiegato Murgia, richiamando gli articoli specifici del regolamento comunale . La minoranza ha espresso contrarietà. Il consigliere Roberto Sias ha definito il rinvio «inutile», sostenendo che «c’è un dispendio inutile di risorse pubbliche» e che «il regolamento è abbastanza chiaro per nominare le commissioni».

La capogruppo Ileana Arca ha ribadito che le commissioni sono «istituto democratico per eccellenza» e ha chiesto chiarezza sulle modalità di eventuali modifiche, dichiarando la propria opposizione al rinvio. Dalla maggioranza, il capogruppo Federico Murgia ha difeso la proposta, sostenendo la necessità di aggiornare la disciplina delle commissioni. L’assessore Ignazio Miscali ha invece espresso dubbi sull’utilità delle commissioni, ritenendo che la loro istituzione possa «causare procrastinazione ulteriore delle attività dell’Ente» . La proposta di rinvio è stata messa ai voti trovando compatta la maggioranza con 8 voti favorevoli e i 4 contrari dell’opposizione. Il Consiglio ha quindi deliberato di procedere alla nomina della Commissione Statuto e Regolamenti nella prossima seduta e di affidare alla stessa il compito di analizzare la disciplina delle commissioni e proporre eventuali modifiche regolamentari.

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