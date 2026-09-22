Chiedono più telecamere per sorvegliare il paese. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Paolo Corritore, ha approvato i progetti presentati dai Comuni di San Nicolò d’Arcidano e Zeddiani per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza, consentendo agli amministratori di candidarsi ai finanziamenti che il Ministero dell’interno destina annualmente al rafforzamento della sicurezza urbana. Alla riunione hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia, il rappresentante della Zona Telecomunicazioni della Sardegna, collegato in videoconferenza, nonché i sindaci dei due Comuni interessati. Il Comitato ha espresso una valutazione positiva sui contenuti progettuali e, conseguentemente, sono stati sottoscritti i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, nei quali sono state individuate le aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, da prevenire e contrastare con l’installazione delle nuove telecamere.

«Abbiamo presentato un progetto da 250 mila euro per un totale di 42 telecamere - spiega il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna - L'obiettivo è quelo di garantire sicurezza ai cittadini, sorvegliare tutto il nostro territorio ma anche permettere alle forze dell'ordine, in casi di bisogno di utilizzare la strumentazione». Il sindaco di Arcidano, Davide Fanari: «Se nelle nostre casse arriveranno le risorse che abbiamo chiesto, 125 mila euro, sarà possibile installare altre nove telecamere». Le istanze presentate dai Comuni di San Nicolò d’Arcidano e Zeddiani, unitamente a quelle di Arborea, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Siamanna e Terralba, già approvate nella scorsa settimana, saranno a breve trasmesse dalla Prefettura al Ministero dell’interno per il successivo esame da parte della competente Commissione. Il Prefetto ha espresso soddisfazione per l’impegno profuso dalle amministrazioni comunali, sottolineando che l’investimento rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della sicurezza del territorio e nell’accrescimento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

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