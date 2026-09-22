Il Comune di Gonnoscodina ha aperto alle manifestazioni di interesse per il laboratorio di Attività Motoria in vista della stagione 2026/2027. Il servizio è previsto tra novembre 2026 e aprile 2027, con una frequenza di due lezioni settimanali della durata di un’ora ciascuna. I cittadini potranno scegliere tra due percorsi: il primo è dedicato al corso di Ginnastica Dolce (attività motoria a bassa intensità incentrata sulla mobilitazione articolare, potenziamento muscolare armonico e il miglioramento dell’equilibrio e della flessibilità), il secondo sarà un corso di pilates (attività finalizzata al rinforzo della muscolatura profonda, al miglioramento della postura e allo sviluppo della consapevolezza e fluidità corporea).

Per la partecipazione è prevista una quota (40 euro per l’intero ciclo di attività) e l’ammissione è subordinata alla presentazione di un certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica. Il modulo con la richiesta andrà compilato e trasmesso entro il 2 ottobre, a mano (all’Ufficio Protocollo), via e-mail (indirizzo sociale@comune.gonnoscodina.or.it). Il laboratorio verrà attività al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

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