Un piano d'azione urgente per mettere in sicurezza il territorio dopo i recenti allagamenti che hanno colpito la comunità. La giunta comunale di Baradili, guidata dal sindaco Maria Anna Camedda, ha approvato un atto di indirizzo fondamentale per avviare la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico lungo il Rio Cilixia (delibera del 15 settembre 2026 pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'obiettivo principale del provvedimento è la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pftf), passaggio indispensabile per poter richiedere un finanziamento straordinario alla Regione.

La decisione dell'esecutivo nasce all'inizio del 2026, quando intense precipitazioni nei mesi di gennaio e febbraio hanno causato l'esondazione del corso d'acqua. I danni e gli allagamenti hanno interessato una zona particolarmente urbanizzata e ricca di strutture pubbliche compresa tra la strada comunale "Bia Ales" e via del Parco, area in cui si trovano parchi giochi, impianti sportivi, aree di ristoro e parcheggi.

Si tratta di una zona classificata a rischio elevato nel Pai (Piano di Assetto Idrogeologico) e le verifiche effettuate dopo l'emergenza hanno evidenziato numerose criticità, rendendo non più rinviabili interventi strutturali di messa in sicurezza. La progettazione valuterà diverse opzioni, tra cui la risagomatura dell'alveo, il consolidamento delle sponde, la realizzazione di vasche di laminazione o scolmatori, fino alla rinaturalizzazione del tratto viario e fluviale.

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