Appuntamento all’insegna della natura e della socializzazione, domenica 27 settembre, a Palmas Arborea.

L’associazione “Ajo Palmas”, infatti, organizza l’iniziativa “Passeggiando a Monte Arci”, una giornata per riscoprire la montagna che si trova a pochi chilometri dal paese. Il programma prevede, l’incontro in località “Sa Mizza e Sa Figu”, alle 8.30, da dove partirà la passeggiata.

Al termine della camminata lungo i sentieri del Monte Arci è previsto il pranzo collettivo. Per poter partecipare a passeggiata e pranzo è prevista una quota (10 euro). Un’occasione, dunque, per scoprire le bellezze naturali della montagna, in compagnia.

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