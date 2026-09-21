Bosa, affidata la realizzazione del progetto per l'istituzione della ZtlIl progetto affidato all'ingegnere Paride Lucotti di Oristano
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L'amministrazione comunale compie un altro passo in avanti per l'istituzione della Ztl. E' stata infatti affidata la realizzazione di un sistema elettronico per il controllo degli accessi alla Zona a traffico limitato, intervento atteso da cittadini e commercianti per migliorare la vivibilità e la sicurezza delle aree più sensibili della città.
Il progetto, affidato all'ingegnere Paride Lucotti di Oristano, prevede la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la misurazione e la contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
L'importo complessivo dell'affidamento ammonta a 5.149,98 euro. La scelta della procedura di affidamento diretto, resa possibile dal valore del contenuto dell'appalto e dalla normativa vigente, ha permesso di accelerare i tempi e di individuare rapidamente il professionista incaricato. L'obiettivo dell'intervento è avviare in tempi rapidi un sistema elettronico di rilevazione e gestione degli accessi, in grado di monitorare in tempo reale i veicoli autorizzati e quelli non autorizzati, garantendo così il rispetto delle regole e la tutela degli spazi urbani più delicati.
L'introduzione del controllo elettronico non solo contribuirà a ridurre il traffico e l'inquinamento nel centro storico, ma offrirà anche maggiori garanzie di sicurezza per residenti e visitatori.