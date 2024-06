Il Comune vuole valorizzare e promuovere l’enorme area presente località S’Anaedda che si affaccia sul rio Tanui. Per questo è stato predisposto un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte da parte di privati cittadini, operatori economici e associazioni di qualsiasi natura, è fissato per le 12 del 12 giugno.

Come fa sapere il Comune all’interno dell'area, estesa 4 ettari e mezzo, sulla strada provinciale 12 tra Zeddiani e Baratili San Pietro, che da alcuni anni viene utilizzata per ospitare le gare di canoa organizzate dal Circolo nautico di Oristano, è presente uno spazio polifunzionale con chiosco bar e un ricovero attrezzature, ma anche spazi dove sono presenti strutture per lo sport e il tempo libero, la nautica e la pesca. Poi un pontile mobile per l’attracco di imbarcazioni, una rampa di alaggio e 3 piattaforme per la pesca sportiva.

Tutti i soggetti interessati, privati e pubblici sono invitati quindi a presentare un progetto tecnico-economico e di un “business plan” di massima per la valorizzazione e l’utilizzo dell’area che verrà dato in uso attraverso un processo e contratto di comodato. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it. Le richieste di delucidazione dovranno essere invece inoltrate entro e non oltre il 5 giugno al Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Zeddiani, l'ingegnere Gianluigi Zedda, all'indirizzo di posta area.tecnica@comune.zeddiani.or.it .

© Riproduzione riservata