L’aiuto questa volta parte dalla cucina. A Zeddiani è partita la raccolta di piccole stoviglie come tazze, tazzine, piatti, bicchieri, posate e piccoli utensili per allestire le cucine comunitarie del Cas, il Centro di aggregazione sociale. Le stoviglie raccolte verranno utilizzate non solo per la quotidianità del centro, ma anche per tutti i laboratori e le attività destinate alla comunità, creando occasioni di incontro, condivisione e crescita per tutti.

Partecipare è semplice: i residenti Zeddiani e non solo possono portare la donazione al Centro nei giorni e orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18. Il caso come ricorda il Comune è un servizio che favorisce l’inclusione sociale dei ragazzi e delle famiglie del Comune di Zeddiani, il cui scopo è quello di offrire alla popolazione un luogo in cui stare insieme, in cui proporre diverse attività, ed in cui trovare spazi da vivere all’insegna della socializzazione e della creatività.

© Riproduzione riservata