Dopo che la Asl di Oristano ha comunicato la presenza di un caso di positività al virus West Nile relativo a una persona residente in un altro Comune, che nei giorni scorsi ha sostato in piazza IV Novembre a Bosa, la segnalazione ha attivato immediatamente il protocollo di prevenzione previsto in questi casi. Il sindaco Alfonso Marras ha quindi firmato un’ordinanza con cui dispone una accurata attività di disinfestazione lungo tutte le strade e le aree pubbliche comprese nel perimetro di piazza IV Novembre, al fine di contrastare il rischio di diffusione del virus. Le operazioni saranno eseguite lunedì 22 giugno a partire dalle ore 5. Gli interventi interesseranno un’ampia porzione del centro urbano: Lungo Temo, via Cugia, piazza e via Gioberti, corso Vittorio Emanuele II, piazza IV Novembre, via Mannu, via Lamarmora, piazza Zannetti, via Azuni, via Ciusa, viale Giovanni XXIII, via Ginnasio, via Bonaria, via Franzina, via Santa Croce, via Corte Intro, via del Pozzo e piazza Nassiriya. Per consentire le operazioni, l’ordinanza raccomanda ai cittadini di non circolare nelle aree interessate, mantenere chiuse porte e finestre, mettere al riparo animali domestici, panni stesi, giochi e oggetti utilizzati da bambini e adulti. Si invita inoltre a non consumare frutta e ortaggi potenzialmente contaminati per almeno sei giorni successivi al trattamento. L’Amministrazione comunale richiama la cittadinanza alla massima collaborazione, sottolineando che gli interventi sono finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla riduzione del rischio di proliferazione degli insetti vettori.

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