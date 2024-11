«La cagnolina Lola era tutta la sua vita e l’ha persa nel tentativo di salvarla». È morta così Marilena Porcu che, lunedì notte, è stata investita da un treno e scaraventata in una scarpata mentre cercava di prendere la meticcia finita sui binari nelle campagne di Aidomaggiore.

Inutili i soccorsi per la 49enne, originaria di Borore; accanto a lei, senza vita anche l’adorata cagnetta. Un destino impietoso per la donna che per anni aveva subito maltrattamenti ed era stata persino segregata in un ovile dall’ex compagno.

Un’esistenza tormentata e, proprio ora che sembrava essere arrivata una ventata di serenità, è stata spazzata via.

