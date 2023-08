Violenta aggressione nel carcere di Oristano: alcuni detenuti del circuito Alta sicurezza hanno picchiato quattro agenti, finiti in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, durante il rientro dal cortile passeggi i detenuti si sono rifiutati di tornare nelle celle. Gli agenti hanno cercato di fermarli e di mediare ma sono stati colpiti brutalmente e ricoverati per accertamenti.

«Si tratta – commenta il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu – dell’ennesima aggressione subita dai nostri Poliziotti ma questo episodio preoccupa maggiormente perché i detenuti autori erano appartenenti al circuito Alta sicurezza. In tempi non sospetti avevamo elencato una serie di anomalie all’interno dell’Istituto oristanese, in una nota indirizzata alla Direzione, al Provveditore e al Capo del Dipartimento e, nonostante una recente ispezione dipartimentale, l’Istituto presenta diverse criticità che non sono ancora state risolte».

«Continuiamo a ripetere – prosegue – che l’amministrazione penitenziaria va urgentemente rifondata, vanno dotati gli Agenti di strumenti e mezzi per fronteggiare e prevenire le aggressioni. Non ci rassicurano le recenti dichiarazioni del Ministro Nordio sulla previsione di un articolo che prevede un aggravante per le aggressioni subite dagli Agenti, noi vogliamo che le aggressioni finiscano immediatamente, delle parole di circostanza non sappiamo cosa farne».

