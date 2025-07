Ancora roghi nell’Isola: sono 20 quelli registrati oggi sul territorio regionale, uno dei quali ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Super Puma in volo per l’incendio divampato in agro del Comune di Sedilo, località Lionisa. Le fiamme hanno divorato aree agricole per una superficie di circa 100 ettari.

Le operazioni di spegnimento, che si sono concluse poco dopo le 17, sono state coordinate dal personale della stazione forestale di Ghilarza coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Sorgono.

Sul posto sono intervenute una squadra del corpo forestale, quattro squadre dell'agenzia Forestas, due squadre di Barracelli e una squadra dei vigili del fuoco.

(Unioneonline)

