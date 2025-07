Con tutta la comunità non solo quella parrocchiale, impegnata nei festeggiamenti per San Costantino, con il momento centrale dell’Ardia, rischiava di passare in secondo piano una importante notizia che riguarda il parroco don Maurizio Demartis.

Tra i vari incarichi, il vescovo di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, ha infatti annunciato nei giorni scorsi che per nove anni don Maurizio sarà alla guida della Parrocchia di San Giovanni Battista. Manterrà anche l’incarico di amministratore parrocchiale di San Giacomo Apostolo a Noragugume.

Arrivato in paese nel novembre 2023, aveva preso il posto di don Battistino Mongili. Ora riceve la conferma ufficiale del suo ruolo, dopo quasi due anni di presenza costante e apprezzata da tutti.

