Dai fotografi amatoriali che si avvicinano sempre di più all’avifauna ai bagnanti che attraversano le dune disturbando la nidificazione. Sono solo alcune delle problematiche riscontrate lungo il litorale di Mari Ermi dalla Lipu di Oristano che ha appena terminato il monitoraggio del fratino lungo la costa della provincia di Oristano.

«I nostri rilevatori hanno segnalato situazioni di minaccia delle nidificazioni da parte di bagnanti inconsapevoli a causa dell’assenza di adeguata segnaletica informativa - spiega Gabriele Pinna, referente della Lipu locale - chiediamo al sindaco di Cabras di prendere in considerazione azioni di tutela per Mari Ermi, per tutelare la fauna locale durante la stagione estiva».

La Lipu chiede l’intervento anche degli agenti della polizia locale: «Chiediamo la loro collaborazione - precisa Pinna - La nostra associazione resta a disposizione per iniziative comuni. Per una maggiore tutela si rende necessario intervenire sul perimetro del sito chiudendo gli accessi, anche dalla duna, e inserendo cartelli di sensibilizzazione in sostituzione di quelli ormai scoloriti”. Pinna prosegue: “Una guida ambientale si ha segnalato che non è la prima volta che di vedono scappare i fenicotteri e altre specie quando ci sono persone in volo con il parapendio. Effettivamente la base di decollo e atterraggio è molto vicina allo stagno».

La Lipu chiede inoltre la creazione di una Zona di protezione speciale. La richiesta inviata al sindaco di Cabras Andrea Abis è stata inoltrata anche all’Area marina protetta del Sinis, a Forestas e alla Regione.

