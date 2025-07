C’è grande attesa al al grande parco di Zuradili a Marrubiu per un evento che richiamerà migliaia di persone provnienti da tutta l'isola. Sabato 12 luglio si svolgerà la quarta edizione di ZuralPark, il festival che unisce musica, arte e natura in un’esperienza unica.

Dalle 17 del pomeriggio alle 5 del mattino, saranno oltre 30 artisti ad alternarsi su tre palchi, per più di 12 ore di musica non stop. Tra gli artisti i leggendari Meganoidi, il performer keniota Kabeaushé, il collettivo Girls Next Door, Gea, Lion D, Future Nomadz, Dante x No Ball Games e molti altri.

Oltre alla musica, spazio a installazioni di street art, aree relax, una zona bimbi, game zone, stand artigianali e un’ampia scelta gastronomica. Il festival, assicurano gli organizzatori, è family friendly e accessibile, con parcheggio comodo e biglietti disponibili su Xceed, anche con Carta Cultura.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Marrubiu e dalla Pro Loco.

