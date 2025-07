La centrale unica di committenza della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia ha dato ufficialmente avvio alla procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici del Comune di Bosa e di Bosa Marina.

Si tratta di un servizio essenziale, sospeso dal dicembre 2024, il cui ripristino è considerato prioritario per la regolamentazione del traffico e la sostenibilità ambientale.

La concessione avrà durata triennale e interesserà circa 950 stalli di sosta distribuiti nelle aree urbane e costiere, per un valore complessivo di 1 milione 672 mila euro. Il bando, pubblicato sulla piattaforma Sardegna Cat, prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica, 30 per quella economica).

Il responsabile del procedimento e dell’Area Gestione del Territorio, Giuseppe Usai, ha predisposto tutta la documentazione tecnica e disciplinare. La procedura si svolgerà in modalità accelerata, su richiesta del Comune di Bosa, per ridurre i tempi di attivazione del servizio e ripristinare un presidio importante per la qualità della vita urbana e la sicurezza della circolazione.

