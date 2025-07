A Riola Sardo fervono i preparativi per la terza edizione di "Riola in Arte. Inchiostro di comunità".

L'amministrazione guidata dal sindaco Lorenzo Pinna questa volta vuole promuovere e valorizzare i talenti letterari e poetici non ancora conosciuti e residenti nel Comune. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa.

Per partecipare all'esposizione di opere della propria creatività e del proprio ingegno nell'ex Mercato Civico bisogna accedere alla manifestazione di interesse pubblicata ieri dal Comune. Per opere si intende qualsiasi creazione artistica che utilizza il linguaggio scritto per esprimere idee, emozioni o narrazioni, tutti quei testi scritti frutto della propria creatività, del proprio ingegno ed estro.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 12 del 21 luglio, non oltre. Lo scorso anno l'evento era rivolto agli artigiani e artisti non professionisti. Erano stati messi in mostra manufatti in ceramica, ferro battuto, pietra e legno.

