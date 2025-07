Anche diversi Comuni della Planargia si attivano per regalare un’estate di svago e socializzazione ai più giovani. A Sagama, l’ assessorato ai Servizi Sociali ha avviato il centro estivo rivolto ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, in programma fino al 4 settembre. Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12, i partecipanti potranno vivere mattinate ricche di attività all’aria aperta, con gite, escursioni e momenti educativi pensati per stimolare la curiosità e il senso di comunità.

Il Comune di Tinnura, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale, propone “E…state al Centro”, attivo fino all’11 settembre ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Il programma prevede giochi d’acqua, cacce al tesoro, laboratori creativi e tante occasioni di condivisione e divertimento.

Secondo gli obiettivi delle amministrazioni comunali sono iniziative che mettono al centro il benessere e la crescita dei più piccoli, tra natura, gioco e amicizia.

