Parcheggi insufficienti, segnaletica poco chiara, percorsi complicati per raggiungere il centro: sono solo alcune delle criticità segnalate dai cittadini e raccolte da Sardegna al Centro 20/Venti in un’iniziativa di ascolto e confronto sulla futura ZTL nel cuore di Oristano.

Niente polemiche sterili, ma soluzioni reali: l’associazione ha lanciato un questionario aperto alla cittadinanza per dare voce a chi ogni giorno vive, lavora o attraversa il centro storico.

Le proposte già arrivate raccontano molto. Prima fra tutte, la richiesta di non ridurre i parcheggi, considerati fondamentali per la sopravvivenza delle attività commerciali e per la vivibilità dei residenti. Una segnaletica più chiara ed efficace è un altro punto centrale. Ma non solo. Tra le ipotesi c’è anche la modifica del senso di marcia, in via Sant’Antonio per attenuare i disagi creati dalla chiusura di piazza Manno al traffico.

«La nostra città sta vivendo una crisi economica senza precedenti, molte attività commerciali hanno chiuso - spiega Marcella Sotgiu, portavoce cittadina del partito -. Sardegna al centro 20venti crede che i cittadini debbano essere protagonisti in maniera costruttiva del proprio vivere».

Chiunque voglia contribuire può scrivere all’indirizzo sardegnaalcentro2020or@yahoo.com o inviare un messaggio al numero 351 417 7460 (anche via WhatsApp).

© Riproduzione riservata