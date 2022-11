Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, a Villaurbana è stato deliberato il progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione di alcune strade del paese.

Nello specifico, con questo contributo si interverrà su via Laconi, area molto trafficata dove sono presenti diverse abitazioni e che presenta un manto stradale particolarmente rovinato. Per questo intervento è previsto un finanziamento di circa 18mila euro, mentre altri 10mila circa riguarderanno un lotto opzionale per il rifacimento del manto stradale nell’incrocio tra la stessa via Laconi e via Amsicora.

Per quanto riguarda la somma disponibile per i due lotti di lavori, il contributo statale è rivolto agli investimenti per le opere di messa in sicurezza del patrimonio viario.

“È una strada – commenta il sindaco Paolo Pireddu – molto rovinata e che serve molte abitazioni. Con questi lavori il piano di manutenzione della viabilità urbana si arricchisce di un nuovo intervento che si rendeva necessario ormai da tempo e che ormai ha riguardato la stragrande maggioranza delle strade urbane”.

