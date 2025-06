Doppio appuntamento, a Villaurbana, nell’ambito di “Trigu”, il progetto di rigenerazione urbana, finanziato dal Pnrr nell’ambito del Bando Borghi. La prima iniziativa è in programma questo pomeriggio, alle 18, nel Centro Socio-Culturale "Garau" in via Montegranatico 5. Si tratta di un'assemblea cittadina in merito al progetto TRIGU. Si parlerà di ciò che è stato già realizzato e di quelle che saranno le strategie future che verranno messe in campo nei prossimi mesi per valorizzare il borgo attraverso il turismo di qualità, la cultura e le tradizioni.

Il secondo appuntamento, invece, si terrà domani, alle 17, sempre nei locali del Centro Socio-Culturale; sarà un seminario tecnico e divulgativo dal titolo “Lo studio della biodiversità dei pani tipici di Villaurbana. Innovare la tradizione”.

Nel corso dell’incontro interventi di Marco Dettori, Roberta Coronas, Marilena Budroni e Giovanni Antonio Farris. Occasione per approfondire il lavoro effettuato sullo studio dei lieviti madre della comunità, con l’obiettivo di migliorare i processi di produzione casalinga del pane e dar vita a una filiera locale, sostenibile e riconoscibile, capace di valorizzare le nostre materie prime e il sapere delle nostre famiglie.

