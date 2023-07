Sarà un’estate ricca di appuntamenti per i giovani di Villaurbana.

Il programma delle attività è stato stilato dal Comune, in collaborazione con l’Unione di Comuni dei Fenici, e dalla Fitland di Gonnosnò. Svago per tutte le fasce d’età.

Nello specifico, sono state aperte le iscrizioni per le attività di campeggio; ad Arborea, saranno coinvolti coloro che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno frequentato la Scuola Primaria, mentre in un’altra località marina della provincia di Oristano, i ragazzi della Secondaria di Primo Grado.

La gita di una giornata in un parco acquatico, invece, sarà riservata sia ai ragazzi della Secondaria di Primo Grado che a quelli di Secondo Grado. Il viaggio nella penisola, in una località di interesse culturale e turistico ancora da stabilire, è rivolta ai giovani della terza classe della Secondaria di Primo Grado, o a quelli della Secondaria di Secondo Grado, compresi gli universitari nati entro il 2004. Infine, presso la piscina comunale, è prevista l’animazione ludico-sportiva.

Per poter partecipare alle attività, sarà necessario presentare le iscrizioni e le quote di contribuzione (previste per le attività e le gite) entro la giornata di oggi nei locali del Municipio, dalle 15 alle 18.

