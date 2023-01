Domani, a Villaurbana, i carabinieri sono i protagonisti di un incontro/conferenza rivolto alla prevenzione di reati ai danni delle persone anziane, che passano la maggior parte delle loro giornate in casa.

Dalle 16.30, negli spazi del Centro socio culturale di via Montegranatico, i militari saranno a disposizione di anziani, pensionati e tutte le persone interessate all’argomento, per dare alcuni consigli utili.

Un appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune, che si pone come obiettivo quello di prevenire il fenomeno delle truffe, dei furti e delle rapine, in particolare ai danni delle persone più deboli.

Un incontro di rilevante importanza considerata l’attualità del tema, che ha visto vittime sempre più persone deboli di questo reato.

