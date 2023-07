È in programma sabato, a Villaurbana, la prima edizione della “Biddobrà Run”, gara di corsa su strada. Organizzata dall’associazione Runners di Oristano, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Pro loco, si svolgerà all’interno dell’abitato che si appoggia sui monti Arci e Grighine.

La manifestazione prenderà il via dal piazzale del Comune, alle 17.30, con l’apertura delle iscrizioni. Alle 18.30 il via alle attività, con la partenza della camminata ludico-motoria che sarà lunga 3,3 chilometri. Alle 19, invece, partirà la “Biddobrà Run” sulla distanza di 7,5 chilometri. Il percorso, lungo 2,5 chilometri da ripetere 3 volte, che si snoda lungo le suggestive vie del centro storico del paese, tra asfalto e lastricato, e sarà diviso tra la gara non competitiva e quella non competitiva.

Al termine della prova, intorno alle 20.30, le premiazioni. Ogni partecipante avrà la maglietta dell’edizione della “Biddobrà Run” in omaggio. Non solo corsa, ma anche solidarietà; infatti il ricavato della camminata verrà devoluto a due associazioni impegnate nella lotta ai tumori: “Belle Donne” di Oristano e “Certe luci non puoi spegnerle” di Cabras.

© Riproduzione riservata