È stato approvato dalla Giunta comunale di Villaurbana il progetto esecutivo della Misura 7 del “Progetto Trigu”, sul Bando Borghi di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici, che, nel suo insieme, prevede la realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale. L’intervento, finalizzato alla riqualificazione degli spazi pubblici e di relazione, prevede, nello specifico, la realizzazione di pergolati verdi in tutto il centro storico. I lavori, secondo la tempistica programmata dall’esecutivo guidato da Paolo Pireddu, inizieranno entro il mese di Ottobre.

«Attraverso l’installazione dei pergolati verdi – commenta Pireddu - intendiamo valorizzare un percorso pedonale all’interno del centro abitato, arricchendo alcuni punti del percorso con strutture che migliorano sicuramente l’estetica e daranno ristoro nei mesi estivi grazie all’ombreggiatura che produrranno».

I pergolati verranno realizzati, nella piazza del Municipio, via Roma, via Umberto, via Montegranatico, piazza Falcone e Borsellino e il parco giochi del paese. La spesa per l’opera è di 300mila euro circa. L’intero finanziamento per il “Progetto Trigu”, invece, ammonta a 1milione e 600mila euro. «A breve – conclude Pireddu - approveremo anche il progetto di miglioramento dell’accessibilità del percorso, che si snoda da piazza Falcone-Borsellino, fino al Municipio e alla Casa del Pane, mediante l’installazione di ausili e adeguata segnaletica per garantirne la fruizione, tenendo conto delle diverse capacità motorie e sensoriali».

© Riproduzione riservata