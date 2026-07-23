La strada provinciale 4 rimarrà chiusa al traffico fino al 28 luglio, dalle 7 alle 17, per consentire i lavori di riqualificazione del manto stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di Solanas, a Cabras, e il bivio con la sp1, per circa 2 km.

L’ordinanza, del settore viabilità della Provincia di Oristano, si è resa necessaria per intervenire su un segmento particolarmente trafficato nel periodo estivo, diretto alle località marine del Sinis, e per garantire condizioni di sicurezza ottimali durante le operazioni di cantiere.

Il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa non interessata dai lavori, mentre nelle fasce orarie non coperte dal cantiere sarà garantita la libera circolazione.

L’impresa Meloni srl curerà la posa e il mantenimento della segnaletica di cantiere, mentre gli organi di polizia stradale vigileranno sull’osservanza dell’ordinanza.

La chiusura fino al 28 luglio comporterà inevitabili disagi per residenti e turisti, ma rappresenta un passaggio indispensabile per restituire alla sp4 un piano viabile adeguato e sicuro, in un periodo in cui la strada è sottoposta a un forte incremento dei flussi veicolari. Una settimana di lavori per un tratto strategico, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza della mobilità nel territorio.

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