Nove indagati per la caduta della corista 14enne dal palco (dissequestrato pochi giorni fa) allestito nell’area archeologica di Tharros, nella borgata marina di San Giovanni di Sinis.

Sono questi i primi risultati degli accertamenti eseguiti dai carabinieri di Cabras e Oristano, dai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro e dal Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro della Asl.

La Procura è al lavoro per chiarire eventuali responsabilità dei tecnici che, a vario titolo, si sono occupati della struttura che avrebbe dovuto ospitare, il 29 giugno scorso, il concerto di apertura della stagione estiva: le ipotesi di reato sono lesioni colpose gravi, violazione delle norme sulla tutela del lavoro dei minori e mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

La corista del Coro polifonico Pierluigi da Palestrina di Cabras prima delle prove era caduta dopo aver indietreggiato con la sedia in un tratto sprovvisto di parapetto.

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