Un “polmone” verde con servizi, giochi per i più piccoli, aree destinate allo sport e persino una casa sull’albero. È il parco che l’amministrazione di Villaurbana intende realizzare in località “Trunconi”, una zona che nel tempo sta diventando un punto di riferimento per la comunità. L’amministrazione comunale guidata da Paolo Pireddu, grazie ad un finanziamento regionale, completerà la realizzazione del “Parco Urbano”, pensato per lo svolgimento di varie attività per la popolazione di tutte le età, all’aria aperta.

L’iniziativa del parco urbano ha preso piede anni fa con la piantumazione degli ulivi lungo la via Trunconi, a costeggiare il parco. Proseguita poi con la realizzazione dell’area fitness inclusiva e di un’altra dedicata al picnic. Accanto, alla fine di via Casula, sta prendendo forma, grazie ad un finanziamento regionale di 70mila euro, lo spazio attrezzato per i camper: 4 posteggi per la sosta e l’assistenza dei mezzi. Infine, il tassello che completa l’intera area, grazie ai 372mila euro in arrivo dalla Regione, rivolto agli interventi di rigenerazione urbana. “Un progetto nato anni fa – commenta Pireddu - con l'intento di valorizzare una zona estesa dell'abitato che sarebbe potuta diventare un luogo utile per tutta la comunità. Negli anni abbiamo fatto interventi ma questi saranno molto più impattanti al servizio della comunità”.

Con i nuovi interventi, nel parco Trunconi sorgerà la “Casa sull’Albero” accessibile, un’area gioco per i cani, un campo da padel, giochi inclusivi per tutti e un campo da bocce, oltre ai tradizionali percorsi pedonali che si snoderanno nella natura, tra il verde già presente e altre specie di nuova piantumazione. Una riqualificazione di un’intera area, dunque, che offrirà ai cittadini spazi verdi adeguati dove potersi incontrare, fare sport e vivere momenti di socialità all’aria aperta.

«Un importantissimo risultato – commenta Pireddu - che ci permetterà di riqualificare un'area periferica e metterla a disposizione della cittadinanza, che così potrà vivere momenti di aggregazione e socialità all'aria aperta, e dare servizi ai visitatori che vorranno conoscere meglio il nostro paese anche tramite il camper».

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