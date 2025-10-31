Si è insediato, a Villaurbana, il direttivo della “Consulta dei Fili d’Argento”. Nata da un’idea dell’amministrazione comunale, vuole integrare e arricchire le proposte di partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità, con l’obiettivo di diffondere una cultura che valorizzi le persone ultrasessantenni e le consideri come protagoniste.

Alla prima assemblea per l’elezione degli organi elettivi erano presenti circa 50 persone. L’assemblea ha eletto Salvino Serra presidente; vice sarà Pietrina Minnei e faranno parte del Consiglio anche Patrizia Piccinin, Mariella Meloni e Rosanna Orrù.

Il direttivo è già all’opera per definire un primo progetto di attività e animare la comunità alla partecipazione. «Direttivo e amministrazione stanno lavorando in un clima di collaborazione e fiducia reciproca – commenta Luca Piras, assessore alle Politiche Sociali – dopo una prima assemblea molto partecipata e animata dalla voglia di vedersi, partecipare e lavorare insieme. Da parte del direttivo grande entusiasmo e speranza di fare cose importanti. Da parte nostra la grande soddisfazione di aver fatto una proposta che ha trovato una risposta importante. É dalle piccole cose che si costruisce la comunità e questa è una piccola ma grande realtà».

