È stato inaugurato, a Villaurbana, sabato scorso, nei giorni in cui si è tenuta la Sagra del Pane, il nuovo info point Centro Visite del Consorzio Parco Monte Arci.

La struttura si trova in via Umberto I, non distante dalla Casa del Pane, sarà aperta 3 volte la settimana e rappresenterà un punto di riferimento dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla promozione del territorio.

Tra i servizi offerti ci sarà il supporto al visitatore, la promozione del territorio, la divulgazione e l’apprendimento e verranno organizzate attività didattiche di supporto alle scuole e non solo.

«Un passo importante nel percorso di valorizzazione e promozione del territorio – commenta Paolo Pistis, presidente del Consorzio e sindaco di Morgongiori - L’Info point nasce con l’obiettivo di offrire un punto di accoglienza e informazione dedicato a chi desidera scoprire le meraviglie naturalistiche, storiche e culturali del Parco. Il Consorzio rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturalistico del Monte Arci, promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente».

