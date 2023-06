Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale, a Villaurbana, è stata approvata una misura a favore delle aziende del paese e, in particolare, a sostenerle nei costi energetici. Un contributo, a fondo perduto, a parziale aiuto e ristoro delle spese sostenute dalle attività commerciali.

La somma messa a disposizione dal Comune è di 21.500 euro circa in totale che verrà assegnato e diviso in maniera eguale alle aziende che la richiedono e che sono in possesso dei requisiti previsti. Queste risorse derivano dal “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne” messo in campo dallo Stato. Questa misura segue quella già messa in campo qualche settimana fa in favore di nuovi progetti imprenditoriali, presentati da aziende esistenti o da aziende che intendono costituirsi nel territorio di Villaurbana.

«In momenti difficili come questo che attraversiamo – commenta il sindaco Paolo Pireddu – l’amministrazione vuole stare vicino alle aziende, con un supporto che possa servire ad alleviare il carico dei rincari energetici con queste risorse messe a disposizione dallo Stato. Vogliamo cercare di dare una mano un po’ a tutte le attività produttive. In una piccola comunità come la nostra è fondamentale la loro presenza e operino in salute».

