A Villaurbana, nel corso delle indagini preliminari per l’avvio dei lavori per l’ampliamento della strada di Florissa, che collega il centro abitato con la provinciale 68, è stata fatta una scoperta di rilevanza archeologica.

Infatti, nel tratto accanto al Nuraghe di “Bau Mendula”, sono emerse le prime evidenze di un possibile villaggio che in età antica circondava il nuraghe. Al momento sono in corso le prime verifiche, con la supervisione della Soprintendenza di Cagliari, allo scopo di capire il ruolo ricoperto in passato dal sito.

«Per noi è una scoperta molto importante – commenta il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu – stiamo già investendo risorse nei nuraghi e in particolare su quello di “Bau Mendula”, per la sua messa in sicurezza e valorizzazione. Vorremmo che l’area possa diventare un attrattore da un punto di vista culturale e turistico, considerando che il nostro territorio ha un enorme potenziale da questo punto di vista». Nel corso delle prossime settimane dovrebbe essere attivata una squadra che si occuperà di proseguire gli scavi, mentre presto avranno inizio i lavori su “Bau Mendula», per messa in sicurezza e valorizzazione del sito.

