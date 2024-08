Grande successo, a Villaurbana, per l’iniziativa “Adotta una fioriera”, messa in campo dal Comune.

In questo modo, l’ente intende coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione, oltre a sensibilizzare cittadini, gruppi di residenti, imprese, vari circoli, associazioni e scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio. Come? Attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale come, per esempio, quella di una fioriera. Inoltre, con l’adozione, si vogliono recuperare spazi verdi pubblici, migliorarli da un punto di vista estetico, paesaggistico e ambientale, e creare occasioni di aggregazione sociale.

Nello scorso giugno, l’intenzione del Comune, era quella di concedere ai cittadini, in via sperimentale, 20 fioriere in legno di varie tipologie e grandezza. Troppo poche per soddisfare le richieste arrivate. Nelle prossime settimane le graduatorie per l’assegnazione.

«Grandissima è stata la partecipazione di persone – commenta l’assessore all’Ambiente Telemaco Sarais – che hanno superato il numero di fioriere a disposizione. In queste settimane ci stiamo impegnando a reperire ulteriori fioriere per riuscire ad accontentare tutti. Ci piace che le persone possano contribuire al decoro dell’abitato, mettendosi all’opera con il loro allestimento lungo le strade, in modo tale da rendere il paese più gradevole».

