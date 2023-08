Una partecipazione oltre le aspettative, a Villaurbana, in occasione della “Cena Paesana”, organizzata dal Comune. Un’intera strada del centro storico, via Monte Granatico, invasa pacificamente dai residenti di origine e di adozione, da emigrati che, seduti a tavola, hanno deciso di stare assieme e fare comunità. Oltre 350 le persone presenti, allo stesso tavolo, per una serata all’insegna dello stare assieme.

«È andata benissimo – afferma con soddisfazione il sindaco Paolo Pireddu – anche oltre le nostre più rosee aspettative. Tutto è andato in maniera perfetta». Comune e Pro loco hanno messo a disposizione tavoli, stoviglie e birra, i cittadini, invece, hanno portato da casa cibo e bevande. L’obiettivo di fare comunità e riscoprire il piacere di stare assieme sembra essere stato raggiunto, a prescindere dalla partecipazione a livello numerico. «Un successo – prosegue Pireddu - dal punto di vista numerico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Le persone hanno condiviso ciò che hanno preparato a casa. È stata davvero una festa». Una serata positiva anche sotto il profilo del confronto generazionale.

«Un momento – conclude Pireddu - di aggregazione molto importante. È stato bello vedere diverse generazioni di villaurbanesi seduti allo stesso tavolo, dai più giovani agli anziani, tutti assieme. È stato un momento di tutti, nella speranza di poterlo riproporre anche in futuro».

