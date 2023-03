Nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale di Villaurbana, l’esecutivo guidato dal sindaco Paolo Pireddu ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’ampliamento e alla realizzazione di nuove aree destinate alla sepoltura nel cimitero.

Nello specifico si interverrà in due aree del cimitero. Anzitutto sulla Cappella, dal quale verrà rimossa la copertura in amianto e sostituita con un'altra composta da tegole. Inoltre verrà allargata l’area cimiteriale in quello che è l’attuale parcheggio, realizzando oltre 200 loculi. Attraverso questa programmazione l’amministrazione comunale conta di coprire il fabbisogno del paese per almeno i prossimi 7 anni.

La spesa prevista per gli interventi è di circa 117mila euro, in parte coperti da finanziamenti regionali e per buona parte da bilancio comunale. Nelle prossime settimane verranno attuati i passaggi per poter eseguire i lavori.

«Abbiamo fatto un calcolo – commenta Pireddu – di quelle che sono le necessità di questo tipo e per questo ci siamo attrezzati per tempo proprio per scongiurare eventuali emergenze di posti disponibili, per garantire alle persone una degna sepoltura».

