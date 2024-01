Nella Casa dei Giovani di Villaurbana ha aperto i battenti il nuovo servizio di Ludoteca e Centro di Aggregazione. Per tutta la settimana, gli operatori saranno presenti per raccogliere le iscrizioni, fare le prime conoscenze e per le informazioni.

«È stato molto difficile ripartire con le attività e le relazioni dopo il Covid – esordisce l’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Piras – perché sono state stravolte le abitudini e isolate le persone».

Due i progetti al via. Il primo riguarda il Centro di Aggregazione, dedicato ai giovani che vanno dalla Primaria fino agli ultimi anni delle Superiori. «Potranno utilizzare appieno la Casa dei Giovani – prosegue Piras – incontrarsi, relazionarsi e pensare alle attività per il paese insieme ad animatori esperti. Un luogo in cui i ragazzi possono esprimere il loro potenziale e apprezzare la bellezza di poter vivere e realizzare i loro sogni a Villaurbana. Inoltre, partirà anche un gruppo di lavoro composto da amministratori e genitori in cui poter pensare, sognare e coinvolgere i nostri ragazzi».

La seconda attività è legata, invece, ai progetti di «educativa di strada, educazione alla salute e alla salute digitale».

Con il sostegno di un esperto del settore, ai ragazzi verranno forniti strumenti per il loro sviluppo e crescita nella comunità. «Progetti – conclude Piras – che arrivano dopo tanto lavoro e sul quale riponiamo grandissima fiducia».

