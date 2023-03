A Villaurbana, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stato adottato il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione, che comprende il Centro storico e il Centro Matrice.

Si avvia alla conclusione, così, il lungo lavoro di adeguamento delle norme Urbanistiche del centro storico e matrice del Comune.

L’Iter per l’approvazione definitiva non è ancora concluso; infatti il Piano verrà pubblicato e reso consultabile da tutti i cittadini, i quali potranno proporre delle modifiche, qualora le ritenessero di interesse generale.

Dopo questo periodo previsto per legge (di 60 giorni), il piano passerà all’approvazione da parte della Regione. Dopo di che si potrà procede con lo sblocco delle attività edilizie.

«A breve – è quanto dichiarano dall’amministrazione - potranno essere utilizzate le norme adeguate al Piano Paesaggistico Regionale e il centro matrice non sarà più bloccato. Potrà così prendere respiro l'attività edilizia in una parte di paese rimasta per tanto tempo "bloccata" alla sola manutenzione straordinaria. E' un piccolo-grande risultato dell'Amministrazione che insieme all'Ufficio Tecnico ed ai professionisti ha voluto accelerare l'iter di adozione di uno strumento strategico importante. Adesso la pubblicazione e le osservazioni da parte dei cittadini che ritengono di dover proporre modifiche e poi l'approvazione definitiva».

