È terminato, a Villaurbana, il montaggio della nuova area fitness che sorge nel parco comunale di “Trunconi”. Un intervento per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato circa 40mila euro e che ha le caratteristiche di parco inclusivo, in quanto al suo interno sono presenti anche delle attrezzature per l’esercizio fisico delle persone diversamente abili.

“L’area fitness – commenta il sindaco Paolo Pireddu, 37 anni – è inserita in un progetto più ampio di percorso benessere che si è iniziato a programmare qualche tempo fa’”. Un progetto ad ampio respiro, dunque. Accanto alla zona, infatti, l’anno scorso venne messo a dimora il boschetto con la piantumazione di circa 150 alberelli. Ora l’area fitness, inserita all’interno di un più ampio progetto benessere che comprenderà, in futuro, anche un percorso pedonale e ciclabile lungo il perimetro di tutto il paese. L’obiettivo è quello di riqualificare la zona e nello stesso tempo fornire un servizio di benessere alle persone che, in epoca contemporanea, dimostrano di averne sempre più necessità.

“Siamo convinti – prosegue Pireddu – che l’attività all’aria aperta possa fornire importanti risposte in termini di miglioramento di qualità della vita e della salute delle persone. Per questo motivo cerchiamo di dare questo tipo di servizi ai nostri cittadini”. Nei prossimi giorni gli ultimi dettagli con la possa della pavimentazione anti-trauma, mentre nel periodo più fresco si procederà con la semina del prato verde.

