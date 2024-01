È stata pubblicata, a Villaurbana, nei giorni scorsi, la graduatoria del “Bando di erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato”.

Attraverso questa misura, l’amministrazione comunale guidata da Paolo Pireddu, ha deciso di destinare delle somme a sostegno delle imprese del territorio.

Alle 15 aziende e attività commerciali del paese sono stati suddivisi 22mila euro circa. Un contributo che vuole essere d'aiuto e sostegno alle nostre imprese che, a seguito della grave pandemia e dell'aumento dei costi energetici, hanno vissuto momenti di difficoltà.

«Siamo convinti, come amministrazione – commenta Pireddu - che sia doveroso aiutare e sostenere le nostre aziende perché rappresentano la base fondamentale e portante del tessuto sociale di Villaurbana, svolgendo un servizio fondamentale per la comunità. Con molta probabilità, in assenza di queste attività commerciali il nostro paese finirebbe per spopolarsi e perdere alcuni dei suoi elementi identitari, non sarebbe più quel paese vivo, dotato di confort e servizi, in cui è piacevole vivere».

