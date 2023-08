Una forma di sostegno alle attività di economiche, artigianali e commerciali che hanno sede a Villaurbana. Il Comune, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto rivolto alle attività presenti nel territorio. La somma a disposizione dell’amministrazione comunale è di poco più di 21mila euro, riferiti all’annualità 2021, ottenuti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne. Le risorse saranno destinate alle spese sostenute dalle piccole e micro imprese per il consumo di energia elettrica e gas nel corso del 2021.

Gli interessati potranno presentare la richiesta entro il prossimo 4 settembre via e-mail (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it oppure info@comune.villaurbana.or.it) o in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune. “L’aumento dei costi energetici – commenta il sindaco Paolo Pireddu - hanno pesato in maniera importante sulle aziende locali e abbiamo deciso di utilizzare queste risorse per ristorare tutte le aziende locali di una parte di questi aumenti subiti. Potranno beneficiare di questi contributi le attività commerciali e le imprese artigiane”.

