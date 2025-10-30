Villa Verde, tra le iniziative di "Move The Box" prende il via "Il Trenino dei Colori"L’iniziativa rientra nelle attività di “Move the Box”, lo spazio culturale del Consorzio Due Giare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha preso il via “Il Trenino dei Colori”, il nuovo tour di Palazzo d’Inverno dedicato ai bambini delle Scuole Primarie del territorio. Lo spettacolo è prodotto da Palazzo d’Inverno, con il contributo di Regione, Fondazione di Sardegna e Ministero della Cultura, e il sostegno dell’Istituto Comprensivo di Ales e del Consorzio Due Giare.
«Un viaggio tra arte, creatività e scoperta – fanno sapere gli organizzatori - pensato per valorizzare il legame con il territorio e stimolare la fantasia dei più piccoli attraverso il linguaggio teatrale».
L’iniziativa rientra nelle attività di “Move the Box”, lo spazio culturale del Consorzio Due Giare situato a Villa Verde, che rappresenta un punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di progetti artistici e formativi rivolti alle scuole.
Dopo il via di ieri ad Ales, le prossime tappe previste saranno a Laconi, nel Salone della Scuola, giovedì 6 novembre, alle 9, Baressa, nella Biblioteca Comunale, giovedì 13 novembre, alle 9.30, e Villa Sant’Antonio, nei locali della scuola, sabato 15 novembre, alle 11.05. Con “Il Trenino dei Colori”, Palazzo d’Inverno conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e dell’arte come strumenti di crescita educativa e sociale, rafforzando il dialogo tra scuole, comunità e territorio.