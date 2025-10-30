Ha preso il via “Il Trenino dei Colori”, il nuovo tour di Palazzo d’Inverno dedicato ai bambini delle Scuole Primarie del territorio. Lo spettacolo è prodotto da Palazzo d’Inverno, con il contributo di Regione, Fondazione di Sardegna e Ministero della Cultura, e il sostegno dell’Istituto Comprensivo di Ales e del Consorzio Due Giare.

«Un viaggio tra arte, creatività e scoperta – fanno sapere gli organizzatori - pensato per valorizzare il legame con il territorio e stimolare la fantasia dei più piccoli attraverso il linguaggio teatrale».

L’iniziativa rientra nelle attività di “Move the Box”, lo spazio culturale del Consorzio Due Giare situato a Villa Verde, che rappresenta un punto di riferimento per la progettazione e la realizzazione di progetti artistici e formativi rivolti alle scuole.

Dopo il via di ieri ad Ales, le prossime tappe previste saranno a Laconi, nel Salone della Scuola, giovedì 6 novembre, alle 9, Baressa, nella Biblioteca Comunale, giovedì 13 novembre, alle 9.30, e Villa Sant’Antonio, nei locali della scuola, sabato 15 novembre, alle 11.05. Con “Il Trenino dei Colori”, Palazzo d’Inverno conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e dell’arte come strumenti di crescita educativa e sociale, rafforzando il dialogo tra scuole, comunità e territorio.

