Partirà domani, sabato 1 novembre, a Villa Verde la “Festa della Ceramica”. Organizzata dall’associazione “Il Terzo Uomo”, con la Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, fino al 16 novembre l’esposizione negli spazi dell’ex frantoio di via Notaro Salis. Sabato 1 novembre l’inaugurazione, alle 16.30, con la presentazione di Simone Cireddu.

Alle 18 il concerto “King Shepherd and the Lost Sheep”. Domenica 2 novembre, dalle 10 alle 12, l’evento “Come quando ritornerò nelle Caverne”, di Josephine Sassu e “Impronte di Mitza Margiani”, laboratorio con i ceramisti Maria Cristina Di Martino e Salvatore Farci.

Alle 17, infine, il laboratorio di decorazione e cottura raku. L’esposizione, invece, sarà visitabile fino al 16 novembre. Ospiti le opere di Pia Valentinis, Eva Rasano, Angelina Annis, Francesca Corriga, Daniela e Francesca Manca e Josephine Sassu. Per informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca comunale “Antoni Cuccu”.

